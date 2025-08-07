Kilis'te DEAŞ Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Kilis'te düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen A.A.M.A. yakalanarak tutuklandı.
Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla A.A.M.A'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel