Kilis'te DEAŞ Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

KİLİS'te, polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmada DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı şüpheli belirlendi. Ekipler, kimliği açıklanmayan şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.