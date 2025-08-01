Kilis'te DEAŞ Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Kilis'te DEAŞ Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Kilis'te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı bir şüpheli yakalanarak tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

KİLİS'te, polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmada DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı şüpheli belirlendi. Ekipler, kimliği açıklanmayan şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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