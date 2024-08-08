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Kilis'te DEAŞ Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Kilis'te DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

KİLİS'te, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında terör örgütü ile irtibatı bulunan 3 şüpheli belirlendi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 3 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheliler, 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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