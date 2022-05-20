Kilis'te DEAŞ'lı Özbek terörist yakalandı (3) - Haberler

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Kilis'te DEAŞ'lı Özbek terörist yakalandı (3)

Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
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Kilis'te DEAŞ'lı Özbek terörist yakalandı (3)

TUTUKLANDIKilis'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi Özbekistan uyruklu J.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Kilis'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Deaş terör örgütü üyesi Özbekistan uyruklu J.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

Jandarma, Terör, Kilis, DEAŞ, Güncel, Haberler

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