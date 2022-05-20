Kilis'te DEAŞ'lı Özbek terörist yakalandı (3) - Haberler

Kilis'te DEAŞ'lı Özbek terörist yakalandı (3)
Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
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TUTUKLANDIKilis'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan DEAŞ terör örgütü üyesi Özbekistan uyruklu J.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Kilis'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Deaş terör örgütü üyesi Özbekistan uyruklu J.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel