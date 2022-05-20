Kilis'te DEAŞ'lı Özbek terörist yakalandı - Haberler

KİLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Özbekistan uyruklu DEAŞ terör örgütü mensubu J.K. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özbekistan uyruklu olan ve terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren J.K.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Suriye sınırındaki Yavuzlu köyü yakınlarında J.K.'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan J.K.'nin, yapılan araştırmada, Suriye'de DEAŞ içinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Sorgusu süren J.K.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.