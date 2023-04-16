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Kilis'te çöken 4 katlı binanın enkaz kaldırma işlemi sürüyor

Kilis'te çöken 4 katlı binanın enkaz kaldırma işlemi sürüyor

Güncel Haberler

Kilis'te, 14 Nisan'da çöken 4 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kilis'te, 14 Nisan'da çöken 4 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan ve iki gün önce çöken Şehit Sakıp Mahallesi Yeni Hal Sokak'taki binada ekipler çalışmalarını sürdürdü.

Polisin çevre güvenliği aldığı bölgede toz kalkmaması için enkaza su sıkan ekipler, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenen molozları döküm sahasına taşıdı.

Ekiplerin, 2 ekskavatör ve 8 kamyonla sürdürdükleri enkaz kaldırma çalışmasını bugün tamamlaması planlanıyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Kilis Güncel Haberler

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