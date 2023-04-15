Kilis'te çöken 4 katlı binanın enkaz kaldırma işlemi sürüyor
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Kilis'te, dün çöken 4 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Kilis'te, dün çöken 4 katlı binada enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan ve dün çöken Şehit Sakıp Mahallesi Yeni Hal Sokak'taki binada ekipler çalışmalarını sürdürdü.
Binanın kalan kısmını iş makineleri yardımıyla yıkan ekipler, bir yandan da enkazı bölgeden kaldırılıyor.???????
Kaynak: AA / Güncel