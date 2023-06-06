Kilis'te çocuğa motosiklet çarptı, o anlar kamerada

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa motosiklet çarptı... O anlar kamerada

KİLİS Kilis'te yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa motosiklet çarpması sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Binbaşı Bülent Albayrak Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet G. yönetimindeki 79 AR 938 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif B. İsimli kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Elif B. kafasını kaldırıma çarparak yaralandı. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin ELİF B'ye çarptıktan sonra kız çocuğunun motosiklete takıldığı ve daha sonra savrularak yere düştüğü görülüyor. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Elif B'yi ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan talihsiz çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.