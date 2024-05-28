Kilis'te çıkan yangında 7 dönüm arpalık alan zarar gördü
Gözkaya Köyü'nde arpa ekili arazide çıkan yangın, ekipler ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 7 dönüm arpalık alan zarar gördü.
Kilis'te çıkan yangında yaklaşık 7 dönüm arpalık alan zarar gördü.
Gözkaya Köyü'nde arpa ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekipler ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü.
Yangında yaklaşık 7 dönüm arpalık alan zarar gördü.