Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

MUSABEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yedigöz köyünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E. av tüfeğiyle açtığı ateşle H.T, M.T. ve E.T'yi yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ve polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli H.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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