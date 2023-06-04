Kilis'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Kilis'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Eğlen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle bölgeye Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Çalışmalara bölgedeki vatandaşlar ve güvenlik güçleri de destek veriyor.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel