Kilis'te çıkan orman yangını söndürüldü
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KİLİS AFAD Müdürlüğüne bağlı Şehitler Hatıra Ormanında çıkan yangın, söndürüldü.
KİLİS AFAD Müdürlüğüne bağlı Şehitler Hatıra Ormanında çıkan yangın, söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Kilis- Gaziantep karayolunun 8'inci kilometresinde bulunan hatıra ormanı civarında bulunan otlukta meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın hatıra ormanına sıçradı. Yükselen dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.
Orman içerisindeki konteynerlerin zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel