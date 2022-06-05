Kilis'te çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Kilis'te çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Kilis'te iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kilis'te iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Helvacıoğlu Mahallesi'nde iki komşu grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada İ.M. ve T.M. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede önlem alan emniyet ekipleri, kavgaya karıştığı iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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