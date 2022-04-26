Kilis'te çıkan kavgada 11 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
 - Güncelleme:
Kilis'te çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

Kilis'te, eski ve yeni muhtar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan sopalı, taşlı ve silahlı kavgada 11 kişi yaralandı.

Kilis'te, eski ve yeni muhtar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan sopalı, taşlı ve silahlı kavgada 11 kişi yaralandı.

Beşikkaya köyünde aralarında husumet bulunan muhtar H.M. ile eski muhtar L.E. arasında tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine sopa, taş ve silahların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Kilis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title