Kilis'te Çatı Yangını: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Kilis'te Çatı Yangını: Bir Kişi Dumandan Etkilendi
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Kilis'te iki katlı bir evin çatısında meydana gelen yangında bir kişi dumandan etkilendi. Yangın, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kilis'te iki katlı evin çatısında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

İsmet Paşa Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki R.Ç'ye ait iki katlı evin çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin çatı katında hasar oluşurken, dumandan etkilenen İ.Ç. sağlık ekiplerinde Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Hastanesine hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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