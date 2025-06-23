Kilis'te Çatı Katında Yangın: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

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Kilis'te bir evin çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Çatı katında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

KİLİS - Kilis'te bir evin çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, İsmet Paşa Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Ramazan Çakmak'a ait evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Ramazan Çakmak'ın oğlu İsmail Çakmak dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen İsmail Çakmak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
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