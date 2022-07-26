Kilis'te caminin güvenlik kamerasını çalan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kilis'te caminin güvenlik kamerasını çalan şüpheli tutuklandı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te caminin güvenlik kamerasını çalan şüpheli tutuklandı

Kilis'te, caminin güvenlik kamerasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kilis'te, caminin güvenlik kamerasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen olayların faillerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, Ekrem Çetin Mahallesi Doğan Güreş Paşa Bulvarı'nda bulunan Hacı Nurettin Acembaba Camisi'nin içerisindeki güvenlik kamerasını çalan şüphelinin kimliğini, kamera görüntülerinden tespit etti.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı B.F, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kilis Güncel Haberler

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