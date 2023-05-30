Kilis'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kilis'te bir iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Ekrem Çetin Mahallesi İbni Sina Bulvarı'nda 4 katlı binanın altındaki bir iş yerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bina sakinleri tahliye edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi, binanın birinci katı zarar gördü.