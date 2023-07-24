Kilis'te Bir Evde Yangın Çıktı, İtfaiye Eri Dumandan Etkilendi

Kilis'te, Kazım Karabekir Mahallesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KİLİS'te, bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Öğleden sonra Kazım Karabekir Mahallesinde Suriye uyruklu Mustafa Hayri'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye eri Zeki Yıldız, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen ve maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.