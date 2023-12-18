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Kilis'te bir dairede çıkan yangın söndürüldü

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Kilis'te Muzzafer Kaleli'ye ait apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

KİLİS'te, bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öğleden sonra 7 Aralık Mahallesinde bulunan Muzzafer Kaleli'ye ait apartmanın 4'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Maddi zarara yol açan yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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