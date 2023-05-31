Kilis'te Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 2 Yaralı

Kilis'te çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazım Karabekir Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan tartışma, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, M.Ç. bıçakla, B.C.K. ise sopayla yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.