Kilis'te bıçaklı ve silahlı komşu kavgası: 2 yaralı - Haberler

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Kilis'te bıçaklı ve silahlı komşu kavgası: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Reşit Çelebioğlu - Güncel
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Kilis'te bıçaklı ve silahlı komşu kavgası: 2 yaralı

KİLİS'te, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.

KİLİS'te, aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Helvacıoğlu Mahallesi'nde, iddiaya göre, husumetli olan komşular tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada İbrahim Mülayım ve Turan Mülayım yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişiyi ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kavganın çıktığı mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, olaya karışan H.Ö. ve İ.Ö.'yü de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Güncel

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