Kilis'te Beton Mikserinin Traktöre Çarpması Sonucu 1 Yaralı

Güncelleme:
Kilis-Hatay yolunda meydana gelen kazada beton mikseri, traktöre çarptı. Traktör devrilirken, sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KİLİS'te, beton mikserinin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Kilis- Hatay yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. M.S.G. yönetimindeki 58 BR 488 plakalı beton mikseri, bilinmeyen nedenle A.D.'nin kullandığı 79 AAN 701 traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü A.D, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

