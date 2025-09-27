Haberler

Kilis'te Beton Mikserinin Traktöre Çarpması: 1 Yaralı

Güncelleme:
Kilis'te bir beton mikserinin traktöre çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza öğle saatlerinde Kilis-Hatay yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. M.S.G. yönetimindeki 58 BR 488 plakalı beton mikseri, bilinmeyen nedenle A.D.'nin kullandığı 79 AAN 701 traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü A.D, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
