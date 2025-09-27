Kilis'te Beton Mikserinin Traktöre Çarpması: 1 Yaralı

1) KİLİS'TE MİKSER TRAKTÖRE ÇARPTI; 1 YARALI

KİLİS'te, beton mikserinin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Kilis-Hatay yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. M.S.G. yönetimindeki 58 BR 488 plakalı beton mikseri, bilinmeyen nedenle A.D.'nin kullandığı 79 AAN 701 traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü A.D, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.