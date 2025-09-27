Kilis'te Beton Mikseri ile Traktör Çarpıştı: 1 Yaralı
Kilis-Hatay kara yolunda meydana gelen kazada beton mikseri ile traktör çarpıştı, traktör devrildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te beton mikseri ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.S.G. idaresindeki 58 BR 488 plakalı beton mikseri, A.D. yönetimindeki 79 AAN 701 traktör ile Kilis- Hatay kara yolunun 10'uncu kilometresinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör refüje devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü A.D, sağlık ekiplerince Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.