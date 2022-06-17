Kilis'te beton duvarın altında kalan kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te beton duvarın altında kalan kişi öldü

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
 - Güncelleme:
Kilis'te beton duvarın altında kalan kişi öldü

Kilis'te binanın beton duvarının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Kilis'te binanın beton duvarının altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi Nemika Caddesi'ndeki metruk binaya hurda toplamak için giren Genç Osman Karabaş'ın (40) üzerine beton duvar devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevredekilerin de yardımıyla duvarın altında kalan Karabaş'ı çıkardı.

Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Karabaş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Genç Osman Kilis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title