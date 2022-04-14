Kilis'te bekçilere kurusıkı tabancayla ateş açan şüpheli yakalandı - Haberler

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Kilis'te bekçilere kurusıkı tabancayla ateş açan şüpheli yakalandı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
Kilis'te bekçilere kurusıkı tabancayla ateş açan şüpheli yakalandı

Kilis'te 2 bekçiye kurusıkı tabancayla ateş açan zanlı gözaltına alındı.

KİLİS (AA) - Kilis'te 2 bekçiye kurusıkı tabancayla ateş açan zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, şüpheli H.K, Osman Gazi Mahallesi'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri H.Y. ve M.E'ye kurusıkı tabancayla ateş açtı.

Olayda yaralanan olmadı.

Gözaltına alınan H.K'nın üst aramasında ve ikametinde 2 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca fişeği, 2 kesici alet ve şasi numaraları okunamayan 3 motosiklet ele geçirildi.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Kilis, Silah, Gazi, Güncel, Haberler

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