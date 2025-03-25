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Kilis'te Bayram Öncesi Alışveriş Yoğunluğu

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Ramazan Bayramı'na yaklaşırken Kilis'te alışveriş hareketliliği arttı. Vatandaşlar bayramlık kıyafet, tatlı ve ikramlık alışverişine çıkarken, esnafların yüzü gülüyor. Özellikle yöresel lezzetler Kilis Kahkesi ve gerebiç bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında.

Kilis'te Bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

KİLİS - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Kilis'te alışveriş hareketliliği hız kazandı. Vatandaşlar bayram hazırlıklarını tamamlamak için sokaklara akın ederken, çarşı yerlerinde yoğunluk yaşandı. Bayramlık kıyafet, tatlı ve ikramlık alışverişine çıkan vatandaşlar, esnafların yüzünü güldürdü.

Kilis'in yöresel lezzetlerinden olan Kilis Kahkesi ve gerebiç, bayram sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Esnaflardan Sıddık Yedilioğlu, vatandaşların bu özel lezzetlere olan ilgisinin bayramlarda arttığını belirterek, "Kilis Kahkesi olarak bu kahkemiz Ramazan Bayramı öncesinde de satışa sunulmakta. Aynı zamanda bayramlarda daha çok tercih ediliyor" dedi.

Yedilioğlu, özellikle bayram öncesi tatlı ve kurabiye çeşitlerine büyük ilgi olduğunu vurgulayarak, "Bayramlarda genelde kahke ve gerebiç üzerine yoğunluk oluyor. Vatandaşlar hem kendi tüketimleri hem de misafirlerine ikram etmek için bu geleneksel tatları almayı tercih ediyor" diye konuştu.

Bayram alışverişi son günlere kadar sürecek

Bayram coşkusunun hissedildiği Kilis'te, esnaflar alışveriş yoğunluğunun arife gününe kadar devam etmesini bekliyor. Vatandaşların bayram sofralarını en iyi şekilde hazırlamak için alışveriş telaşına girdiği şehirde, özellikle tatlıcılar, fırınlar ve gıda satışı yapan işletmelerde büyük hareketlilik yaşanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - Güncel
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