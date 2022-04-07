Kilis'te başarılı polisler ödüllendirildi

Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Polis Haftası dolayısıyla başarılı polisleri ödüllendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla müdürlüğün brifing salonunda başarılı personel için ödül töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, müdürlüğün kadrosunda çalışan tüm personelin görevlerini en iyi şekilde yaptığını belirterek, "Devletin bekası, milletimizin huzuru, güvenliği, toplumun birlik ve beraberliğinin muhafazası için, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet eden, şuan burada ve ülkenin her yerinde olan teşkilat mensuplarımızın 10 Nisan Polis Haftasını kutluyorum." dedi.

Kurt, programın sonunda başarılı personele hediye takdim etti.