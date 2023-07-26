Kilis'te Bağ Evlerinden Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Kilis'te 4 bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmada, H.A. ve M.A.H. isimli şüpheliler yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Ayrıca Elbeyli ilçesinde bahçeden fıstık çalan F.K. suçüstü yakalandı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.