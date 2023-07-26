Kilis'te Bağ Evlerinden Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı
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Kilis'te 4 bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan çalışmada, H.A. ve M.A.H. isimli şüpheliler yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Ayrıca Elbeyli ilçesinde bahçeden fıstık çalan F.K. suçüstü yakalandı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kilis'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4 bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler H.A. ve M.A.H'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, Elbeyli ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, bahçeden fıstık çalan F.K'yi suçüstü yakaladı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.