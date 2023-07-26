Kilis'te Bağ Evleri ve Fıstık Tarlasında Hırsızlık Yapan 3 Zanlıdan 2'si Tutuklandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan 4 ayrı bağ evinden H.A. ve M.A.H. isimli şüphelilerin, çeşitli cins ve miktarda bağ, bahçe malzemesi, el aleti ve elektrik malzemesini çaldığı belirlendi. Şüpheliler, devriye atan Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tamamlanan adli işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Öte yandan Elbeyli ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, bahçeden 8 kilo Antep fıstığı çalan F.K. isimli şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.