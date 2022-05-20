KİLİS'TE, LİSELİ ÖĞRENCİLERDEN SERGİ - Haberler

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KİLİS'TE, LİSELİ ÖĞRENCİLERDEN SERGİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KİLİS'te, Avrupa Mesleki Beceriler Haftası dolayısıyla düzenlenen sergide öğrenciler projelerini anlattı.

KİLİS'te, Avrupa Mesleki Beceriler Haftası dolayısıyla düzenlenen sergide öğrenciler projelerini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda açılan sergide 5 liseden öğrencilerin eserleri yer aldı, Çeşitli kategorilerde projenin yer aldığı stantlarda, öğrenciler hazırladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kilis Valisi Recep Soytürk ve protokol üyelerinin stantları gezdiği sergide, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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