Kilis'te Atatürk'ün Kente Gelişinin 106. Yıldönümü Kutlandı
KİLİS'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 106'ncı yıldönümü kutlandı.
Atatürk'ün kente geliş yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törene; Kilis Valisi Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, yerel yöneticiler, siyasi parti ve STK temsilcileri ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.
