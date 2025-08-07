Kilis'te Asfalt Kesme Makinesinde Patlama: 1 İşçi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te asfalt kesme makinesine yakıt dolumu sırasında meydana gelen patlamada bir işçi yaralanırken, bir otomobil de yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KİLİS'te asfalt kesme makinesine yakıt dolumu yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada, 1 işçi yaralanırken, park halindeki araç ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğleden sonra, Kazım Karabekir Mahallesi Kelleci Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki fiber internet çalışmalarında asfalt kesme makinesine benzin doldurulurken henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle işçilerden Y.Ö. yaralandı, alevler, sokakta park halinde bulunan 1 otomobile sıçradı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu

Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok

Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.