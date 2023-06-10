Kilis'te arpa ekili arazide çıkan yangın söndürüldü
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Kilis'te Suriye sınırında arpa ekili arazide çıkan yangın söndürüldü.
Kilis'te Suriye sınırında arpa ekili arazide çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Doğançay Köyünde Eren Özkaya'ya ait arpa ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ve köylülerin yardımıyla söndürüldü.
Yangında yaklaşık 3 dönüm arpalık alan ve çevredeki ağaçlar zarar gördü.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel