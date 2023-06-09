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Kilis'te arı kovanı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kilis'te arı kovanı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kilis'te 15 arı kovanını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te 15 arı kovanını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Öncüpınar Mahallesi'nde 15 arı kovanının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce kimlikleri belirlenen şüpheli Ö.K. ve V.P. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

Ele geçirilen kovanlar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Jandarma Kilis Güncel Haberler

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