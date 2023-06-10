KİLİS'TE, ARAZİDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

KİLİS'te, arpa ekili arazide çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Suriye sınırındaki Doğançay Köyünde Eren Özkaya'ya ait arpa ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla mayınlı arazi ve çevredeki diğer tarlalara sıçramadan söndürülen yangında 3 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.