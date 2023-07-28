Kilis'te Aranan 29 Kişi Yakalandı

Kilis'te aranması bulunan 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 2-18 yıl arasında hapis cezası bulunan 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilde meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik yapılan çalışma yürüttü. Ekipler araması bulunan 29 şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen ve 2-18 yıl arasında hapis cezası bulunan 7 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltında bulunan 22 şahsın ise alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - KİLİS