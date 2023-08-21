Kilis'te aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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Kilis'te aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'te aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli M.A'ın araçla Kilis'e esrar maddesi getireceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Kocabeyli yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada, 161 gram takoz esrar, 43 captagon hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel