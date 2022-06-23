Kilis'te apartmanın saçağına takılan güvercini itfaiye kurtardı - Haberler

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Kilis'te apartmanın saçağına takılan güvercini itfaiye kurtardı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te apartmanın saçağına takılan güvercini itfaiye kurtardı

Kilis'te apartmanın saçak bölümüne takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kilis'te apartmanın saçak bölümüne takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'nde bir apartmanın saçak bölümüne ayağı takılarak mahsur kalan güvercini görenler, durumu Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Çatı katına çıkan ekipler, güvercini kurtardı.

İtfaiye, ayağının kırık olduğu belirlenen güvercini tedavisi için belediye veterinerine teslim etti.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Kilis Belediyesi İtfaiye Kilis Güncel Haberler

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