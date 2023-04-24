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Kilis'te apart otelde çıkan yangın hasara neden oldu

Kilis'te apart otelde çıkan yangın hasara neden oldu

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Kilis'te apart otelin dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kilis'te apart otelin dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki apart otelin 6. katındaki dairede kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Dairenin kullanılamaz duruma geldiği yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Kilis Güncel Haberler

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