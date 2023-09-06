Kilis'te ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Yaşar Aktürk Mahallesi Akpınar Caddesinde meydana geldi. Yaralı, olay gelen başka ambulans ile Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'te ambulans ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

KİLİS - Kilis'te ambulans ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yaşar Aktürk Mahallesi Akpınar Caddesinde meydana geldi. C.C. idaresindeki 79 AAJ 233 plakalı ambulans ile A.İ. yönetimindeki 27 AAJ 563 plakalı motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Yaralı, olay gelen başka ambulans ile Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.