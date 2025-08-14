Kilis'te Altyapı Çalışmaları Sırasında Doğal Gaz Patlaması
Kilis'te altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda meydana gelen patlama panik yarattı. Ekipler, olay yerine gelerek onarım ve gaz kaçağı kontrollerini gerçekleştirdi.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Altınüzüm Mahallesinde meydana geldi. Altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin temas etmesi sonucu doğal gaz borusunda patlama oldu. Borunun patlaması sonrası mahallede panik yaşandı. İhbarla bölgeye gelen ekipler müdahalede bulunarak onarımı yaparak gaz kaçağı kontrollerini gerçekleştirdi.
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel