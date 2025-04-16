Kilis'te Aile Akademisi Hizmete Açıldı

Aile Akademisi Kilis'te hizmet vermeye devam ediyor

KİLİS - Kilis'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak valilik desteğiyle kurulan Aile Akademisi, bireysel danışmanlık, çift terapileri, manevi danışmanlık ve aile eğitim programlarıyla hizmet vermeye başladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından Kilis'te de yerel düzeyde çeşitli çalışmalar başlatıldı. Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Çelik, oluşturulan vizyon ve eylem planı doğrultusunda ilde yerel eylem planının hazırlandığını ve ailenin korunması ile güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğünü söyledi.

İl Müdür Yardımcısı Çelik, "İçinde bulunduğumuz Aile Akademisi'nin açılışını valiliğimizin desteğiyle kısa süre önce, bakanımızın da katılımıyla gerçekleştirdik. Merkezimizde şu an 8 uzman görev yapmakta. Klinik psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimci ve manevi danışman ile bireysel görüşmeler, çift terapileri, evlilik öncesi eğitimler ve aile eğitim programları yürütüyoruz. Merkezimiz, şehrin tam merkezinde, kolay ulaşılabilir bir konumda yer alıyor" dedi.

Aile yapısına yönelik tehditlere de değinen Çelik, "Küresel riskler, cinsiyetsizleştirme politikaları, dijitalleşmenin getirdiği tehlikeler aile yapısını bozmakta, doğurganlık hızının düşmesine ve nüfus oranının azalmasına neden olmaktadır. Bu etkileri en aza indirmek amacıyla ilimizde çeşitli çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar ve ailelerin birlikte katılacağı faaliyetleri hayata geçireceğiz"

Çelik, bu çalışmalardan biri olan Dijital Detoks Kampı ile dijital bağımlılığın önüne geçilmesi ve dijital okuryazarlığın artırılması hedeflendiğini belirtti. Çelik, "Mayıs ayı itibariyle 2 günlük etkinliklerle çocuklar ve ailelerin birlikte katılacağı faaliyetleri hayata geçireceğiz" dedi.

"Evlenecek çiftlerimize kredi desteği verilecek"

Ayrıca, Bakanlığın yürüttüğü 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' projesine de değinen Çelik, "Bu proje kapsamında evlenecek çiftlerimize kredi desteği verilecek. Süreç yalnızca destekle sınırlı kalmayacak, çiftleri evlilik öncesi eğitim, aile danışmanlığı ve gerekirse bağımlılıkla mücadele gibi konularda da takip edeceğiz" şeklinde konuştu.