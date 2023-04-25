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Kilis'te ağır hasarlı tescilli 2 katlı bina kısmen çöktü

Kilis'te ağır hasarlı tescilli 2 katlı bina kısmen çöktü

Güncel Haberler

Kilis'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan tescilli 2 katlı binada çökme meydana geldi.

Kilis'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan tescilli 2 katlı binada çökme meydana geldi.

Tabakhane Mahallesi Necip Asım Sokak'taki tescilli binanın bir kısmı çöktü. Olayın ardından bölgeye AFAD, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

AFAD ekiplerince binada cihaz yardımıyla yapılan dinlemede, yaşam belirtisine rastlanmadı.

Vali Yardımcısı Kemal Balaban da olay yerine gelerek, duruma ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Kahramanmaraş Kilis AFAD Güncel Haberler

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