Kilis'te ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kilis'te ağır hasar alan 4 katlı bina çöktü.

Şehit Sakıp Mahallesi Yeni Hal Sokak'taki 4 katlı binada çökme meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yapılan incelemede ağır hasarlı olduğu tespit edilen binanın enkazına yönlendiren arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ekipleri, enkazdan numune aldı.

Enkazda kimsenin olduğuna dair ipucuna rastlanmaması üzerine yaklaşık 7 saat önce başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Yarın enkaz kaldırma işlemlerine başlanacağı bildirildi.

Öte yandan çevredekiler, binanın yıkılma anını cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde sesler gelmesi üzerine çevredekilerin, hasarlı binada olduğu iddia edilen kişi veya kişilere "Dışarı çıkın!" diye seslenmeleri, binanın çökmesi sırasında yaşanan panikle çevredekilerin koşuşturması yer alıyor.

Olay yerine gelen Vali Recep Soytürk ile Belediye Başkanı Servet Ramazan da çalışmaları takip etti.