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KİLİS'TE, AĞIR HASARLI 2 KATLI BOŞ BİNANIN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, yapılan denetimlerde ağır hasarlı olduğu belirlenerek boşaltılan Tabakhane Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bir kısmı, sabah saatlerinde çöktü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis'te, yapılan denetimlerde ağır hasarlı olduğu belirlenerek boşaltılan Tabakhane Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bir kısmı, sabah saatlerinde çöktü. İhbar üzerine bölgeye Afad, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. AFAD ekiplerince yapılan incelemede enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi. Kilis Vali Yardımcısı Kemal Balaban da olay yerine gelerek, duruma ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Kilis AFAD Güncel Haberler

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