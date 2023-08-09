Kilis'te depremden dolayı ağır hasar alan tarihi tescilli 2 katlı binanın bir kısmı kendiliğinden yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki bazı evler boşaltıldı.

Kilis'te ağır hasarlı 2 katlı binanın duvarı kendiliğinden çöktü

KİLİS - Kilis'te depremden dolayı ağır hasar alan tarihi tescilli 2 katlı binanın bir kısmı kendiliğinden yıkıldı.

Olay, Kilis Merkezde Yeni Mahalle Şeyh Mehmet Sokak da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar alan ve tarihi tescilli 2 katlı binanın bir kısmı akşam saatlerinde kendiliğinden çöktü .Büyük gürültünün ardından vatandaşlar olayı AFAD ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler binanın boş olduğunu tespit etti. Olayda ölen yada yaralanan olmazken vatandaşlarda panik oluşturdu.

"Binanın duvarı çöktüğünde banyodaydım çok korktum"

Yıkılan binanın sesinden dolayı çok korktuğunu söyleyen Hüsamettin Gül isimli vatandaş, " Aniden bir ses duydum dışarıya çıktım duramadım dama çıktım ve sokak toz ve duman içindeydi. Kendime gelene kadar 112'yi aradım ve hemen ekipler geldi. Depremden önce evde kimse yoktu ev sahibi vefat etmişti" dedi.

Olayın ardından yıkılan binanın çevresindeki bazı evler boşaltıldı.