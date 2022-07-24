Kilis'te ağaca çarpan traktörün sürücüsü öldü
AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kazım Kalak idaresindeki 79 DS 716 plakalı traktör, Delifakıkaradut köyünde yoldan çıkarak girdiği tarladaki ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalak'ın cenazesi Kilis Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
AA / Cebrail Caymaz - Güncel