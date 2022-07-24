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Kilis'te ağaca çarpan traktörün sürücüsü öldü

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te ağaca çarpan traktörün sürücüsü öldü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde ağaca çarpan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazım Kalak idaresindeki 79 DS 716 plakalı traktör, Delifakıkaradut köyünde yoldan çıkarak girdiği tarladaki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalak'ın cenazesi Kilis Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Musabeyli Kilis Güncel Haberler

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