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Kilis'te AFAD Gönüllüleri Buluşması Düzenlendi

Kilis'te AFAD Gönüllüleri Buluşması Düzenlendi
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Kilis'te AFAD İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'AFAD Gönüllüleri Buluşması' etkinliğinde, gönüllüler iletişim ve iş birliğini artırmak amacıyla çeşitli oyunlar oynadı. AFAD İl Müdürü Ahmet Ongun, gönüllülerin afetlerin yönetimi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kilis'te AFAD İl Müdürlüğü tarafından "AFAD Gönüllüleri Buluşması" etkinliği düzenlendi.

AFAD İl Müdürü Ahmet Ongun, Resul Osman Dağı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, AFAD gönüllülerinin kurum çalışmalarına büyük güç kattığını belirtti.

AFAD gönüllüleri ile birlikteliği arttırmak amacıyla bir takım etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Ongun, "AFAD gönüllülerimiz arasındaki iletişimi ve birlikte çalışabilme yeteneğini geliştirmek, onların birbiriyle olan bağlarını arttırmak, deneyimlerini, tecrübelerini paylaşmak ve afetlerde birlikte hareket edebilme kültürünü geliştirmek için bu etkinliği düzenledik." dedi.

AFAD gönüllüsü ilkokul öğretmeni Cuma Bulut da insanlara faydalı olmak için gönüllü olduğunu kaydetti.

Gönüllüler satranç, voleybol, ip çekme, dart, geleneksel okçuluk, bilek güreşi gibi oyunlar ile eğlendi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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